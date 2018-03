SOCIAL. Estasi Patric: “Dopo l’Europa, il campionato. Forza Lazio” (FOTO)

SOCIAL LAZIO PATRIC – Dopo l’ottima prestazione contro la Steaua, guadagna punti nella classifica delle preferenze di Simone Inzaghi anche Patric Gabarron. Il duttile difensore spagnolo si è fatto trovar pronto dopo un periodo di scarso utilizzo e, come da copione, la soddisfazione per la prova personale e la qualificazione si è ben presto trasformata in concentrazione in vista dei prossimi impegni, in primis la trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. “Giovedì abbiamo conseguito il passaggio del turno in Europa League con un grande lavoro di tutti, domani c’è la Serie A. Forza Lazio!”, le parole di Patric su ‘Instagram’.

Giordano Grassi