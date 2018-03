Felipe Anderson, il comunicato su Fb: “La sorella non è stata a Roma per trattare con la Lazio” (FOTO)

Pubblicato il 9/2

COMUNICATO UFFICIALE ANDERSON STAFF – Gli agenti di Felipe Anderson scendono in campo…sui social. Dopo la bufera degli ultimi giorni, lo staff del brasiliano ha voluto chiarire la sua posizione in un post sulla pagina ufficiale del giocatore biancoceleste su Facebook.

IL POST – “Vorremmo chiarire che la sorella e rappresentante di Felipe Anderson, Juliana Gomes, non è stata a Roma negli ultimi giorni per trattare questioni relative all’atleta. Le uniche conversazioni con i dirigenti del club passano dagli agenti del giocatore, Kia Joorabchian, Giuliano Bertolucci e il suo staff. Qualsiasi dichiarazione, informazione o speculazione da parte della stampa non deve essere attribuita a Juliana, mentre la responsabilità da parte degli autori può essere presa in considerazione da tali affermazioni”.