SOCIAL. Felipe Anderson divide i tifosi dopo il ko con il Genoa

SOCIAL FELIPE ANDERSON – Dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per molti mesi, Felipe Anderson non è ancora tornato quello che il popolo biancoceleste aveva tanto amato. Soprattutto nella partita di questa sera contro il Genoa il brasiliano non ha dato il meglio di sé, irritando così molti tifosi. Anche sul suo profilo social, molti tifosi laziali hanno criticato fortemente l’attaccante, mentre altri hanno cercato di spronarlo a dare il meglio.

CRITICHE A FELIPE ANDERSON – C’è chi lo critica, chi lo insulta, chi usa parole molti forti e chi invece cerca solamente di spronarlo a tornare quello di una volta: i tifosi biancocelesti sono molto divisi sull’argomento Felipe Anderson, anche se la maggior parte dei laziali ha contestato il brasiliano.

COMMENTI SU FELIPE ANDERSON – “Ti sei comportato in maniera vergognosa questa sera” dice Francesco. È d’accordo anche Gianluca che rincara la dose con: “Se non ti va torna in Brasile”. Giampiero usa parole ancora più forti: “Mettete er ciuccio bambino viziato”. In mezzo a tanti commenti negativi però c’è anche chi fa critiche costruttive a Felipe, come Flavio: “Abbiamo bisogno di te come il pane e tu entri così? Se oggi volevi potevi smarcarti da solo tutti i giocatori del Genoa”. “Forza, tornerai quello di prima” dice Valentina.

Josephine Carinci