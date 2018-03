SOCIAL. Felipe Anderson mostra tutta la sua carica ed esulta per il gol (FOTO)

LAZIO DINAMO KIEV SOCIAL FELIPE ANDERSON – Una partita che lascia l’amaro in bocca: la gara di andata contro la Dinamo Kiev è la terza gara consecutiva in cui la Lazio sembra raccogliere meno di quanto semina. Il 2 a 2 casalingo di questa sera non preclude nulla ma la qualificazione, come sottolineato da mister Inzaghi, passa per una vittoria a Kiev. Felipe Anderson è stato il migliore in campo, un gol e un assist per il brasiliano: il numero 10 ha voluto condividere sui social la gioia per la sua ottima prestazione.

FELIPE SU INSTAGRAM – Sulla sua pagina ‘Instagram’, Anderson pubblica una foto in cui mostra tutta la sua gioia e grinta dopo aver siglato il gol del momentaneo vantaggio biancoceleste: una foto per suonare la carica in vista del ritorno.

🔥⚽️ A post shared by Felipe Anderson (@f_andersoon) on Mar 8, 2018 at 3:09pm PST

Marco Barbaliscia