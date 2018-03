SOCIAL. Felipe Anderson ringrazia chi non lo ha lasciato solo: “Daremo tutto per la Lazio” (FOTO)

FELIPE ANDERSON SOCIAL – È stato un momento difficile per Felipe Anderson che dopo l’infortunio e il ritorno in campo non è tornato ai livelli a cui aveva abituato i tifosi biancocelesti e dopo alcune prestazioni deludenti ha litigato con la società e l’allenatore. Oggi Felipe è tornato in gruppo e in serata ha voluto ringraziare tutti quelli che gli sono stati vicini.

FELIPE ANDERSON SU INSTAGRAM – “Grazie a tutti per l’affetto, per i messaggi di sostegno e per tutti i consigli. Daremo tutto per i nostri colori. Compagni, mister, tifosi, grazie ancora. Forza Lazio”.

J.C.