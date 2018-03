SOCIAL. I giocatori della Lazio suonano la carica in vista della Juventus (FOTO)

SOCIAL LAZIO JUVENTUS INSTAGRAM – L’appuntamento è alle 18:00 allo ‘Stadio Olimpico’ per Lazio-Juventus: a poche ore dal fischio d’inizio sale l’attesa tra i tifosi ma anche tra i giocatori che dovranno scendere in campo. Come di consueto alcuni di loro decidono di condividere le proprie emozioni sui social, scaricando l’adrenalina insieme all’ambiente.

IL CINGUETTIO DI FELIPE – Il numero 10 biancoceleste sceglie ‘Twitter’ per presentare la sfida di oggi pomeriggio: il brasiliano potrebbe partire titolare.

Um dia abençoado para todos! Vamos Lazio! pic.twitter.com/LG4DgOKPPp — Felipe Anderson (@F_Andersoon) March 3, 2018

BASTOS SU INSTAGRAM – Il primo a postare sui social è Bastos: il difensore angolano sul suo profilo ‘Instagram’ carica una foto ricordando l’appuntamento di questa sera.