SOCIAL. Il giovane Silva consola Luiz Felipe: “Forza fratello” (FOTO)

SOCIAL SILVA LUIZ FELIPE – Ha sbagliato il rigore decisivo, Luiz Felipe, quello che ha sancito l’eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia a vantaggio del Milan. Tante sono state le dimostrazioni di affetto, solidarietà e vicinanza per il giovanissimo difensore brasiliano, ma particolarmente toccante è quella del collega di reparto, in forza nella formazione Primavera biancoceleste, Jorge Silva, attraverso una “storia” ‘Instagram’: “Fratello non sarà questo ad abbatterti. Rimani con questa testa umile e laboriosa. Gioca molto arrabbiato”, ha scritto in portoghese, aggiungendo poi in italiano: “Forza fratello”.

Giordano Grassi