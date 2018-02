SOCIAL. Immobile ringrazia tutti per gli auguri e lancia un messaggio ai tifosi (VIDEO)

IMMOBILE COMPLEANNO TIFOSI – Ciro Immobile ha ricevuto tanti auguri e segni di affetto nella giornata del suo 28esimo compleanno: l’attaccante di Torre Annunziata ha voluto ringraziare tutti i tifosi in prima persona con un video-messaggio pubblicato su ‘Twitter’ dal canale ufficiale della Lazio.

IL MESSAGGIO DI CIRO – Nel video il numero 17 biancoceleste chiama tutto il popolo laziale allo stadio per la delicatissima sfida di Europa League in programma dopo domani alle 19:00 contro la Steaua Bucarest. Un motivo in più per correre a riempire gli spalti dell’Olimpico e dare la spinta necessaria alla squadra per passare il turno.

M.B.