SOCIAL. La gioia di Bezziccheri: “Contento di esser tornato a disposizione” (FOTO)

SOCIAL LAZIO BEZZICCHERI – Dopo la sosta, riprendono i campionati: in Serie C la Reggina torna a vincere in casa contro la Paganese, un rigore trasformato in rete da De Francesco regala tanta soddisfazione e tre punti fondamentali ai padroni di casa. Al 37′ del secondo tempo è entrato in campo anche Bezziccheri, che sui social ha espresso tutta la gioia di esser tornato a disposizione della squadra proprio nel giorno del suo compleanno.

IL POST – “Finalmente dopo quasi due mesi sono tornato a disposizione della squadra, e non c’è niente di meglio che farlo con una bella vittoria nel giorno del mio compleanno!”, ha scritto su Instagram il biancoceleste in prestito.