SOCIAL. La Lazio non dimentica i 43 anni di Veron (FOTO)

SOCIAL LAZIO VERON – Due gli anni trascorsi in maglia biancoceleste, 14 i gol segnati (11 in campionato e tre in Champions League), 4 i trofei vinti, tra cui lo storico Scudetto del 2000. L’avventura di Juan Sebastian Veron con la Lazio è stata di quelle brevi, ma intense, tanto che, 17 stagioni dopo, nessuno si è mai dimenticato dell’ex centrocampista argentino, connubio perfetto di classe e grinta. Attraverso i propri account ufficiali ‘Instagram’ e ‘Twitter’, la società biancoceleste ha voluto omaggiare Veron per i suoi 43 anni.

Giordano Grassi