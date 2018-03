SOCIAL. La Lazio torna a…pedalare. Il buongiorno di Felipe (FOTO)

SOCIAL LAZIO ANDERSON – Nemmeno il tempo di godersi la qualificazione ottenuta magnificamente ieri sera, che la squadra torna in palestra a macinare chilometri. Cyclette per chi ieri è sceso in campo, tra cui De Vrij, Leiva e ovviamente il migliore Felipe Anderson della stagione. Il suo buongiorno social ritrae lui e i compagni durante la ripresa degli allenamenti in vista della gara contro il Sassuolo. Testa sugli smartphone e pedalare, in attesa di scoprire chi sarà il prossimo avversario europeo.