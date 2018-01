SOCIAL. La Serie A celebra un Fiorentina-Lazio da record (FOTO)

FIORENTINA LAZIO SERIE A – 9 gennaio 2016. Stadio Artemio Franchi. Fiorentina-Lazio 1-3, giorno nel quale, tra l’altro, Milinkovic-Savic, strappato proprio ai viola, trova la sua prima gioia italiana con la divisa biancoceleste. Per la prima volta nella storia del campionato italiano, vengono segnate quattro reti, tutte nei minuti di recupero: nel primo tempo, Keita al 46′. Nel secondo, il serbo al 92′, Roncaglia al 93′ ed Anderson al 96′. L’account ufficiale ‘Twitter’ della Serie A celebra l’anniversario di quest’incredibile precedente.

🔙⚽

Il 9 gennaio del 2016 si è giocata una delle partite più emozionanti degli ultimi anni: #FiorentinaLazio è finita 1-3 per i biancocelesti e per la prima volta in una gara di #SerieATIM tutti i 4️⃣ gol della sfida sono stati segnati nei minuti di recupero! pic.twitter.com/RoVjDrwqOe

— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 9 gennaio 2018