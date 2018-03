SOCIAL. Lazio-Juve, Lady Inzaghi: “Dove sei, Var?” (FOTO)

LAZIO JUVENTUS SOCIAL – Ennesimo torto arbitrale subito dalla Lazio, questa volta per mano della Juventus. Banti e il Var non vedono il netto intervento di Benatia su Leiva in piena area di rigore, il direttore di gioco lascia proseguire il gioco come nulla fosse. Anche Gaia Lucariello, moglie di Inzaghi, sui social si chiede: “Var, dove sei?“. L’indignazione stasera la fa da padrone. Ancora una volta.