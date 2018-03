SOCIAL. Leiva si complimenta con i suoi: “Bravi ragazzi” (FOTO)

SOCIAL LAZIO LEIVA – Anche dalla tribuna, Leiva non perde occasione per sostenere i suoi. Fuori dal campo a causa del turno di squalifica, il brasiliano ha fatto il tifo per la Lazio direttamente dallo stadio Olimpico: i biancocelesti, dopo tre sconfitte consecutive in campionato, sono tornati a vincere contro l’Hellas Verona, riprendendosi la quarta piazza ad un posto dal terzo posto. L’ex Liverpool, intanto, su Instagram si complimenta con Immobile e compagni: “Bravi, ragazzi“.

A.M.