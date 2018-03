SOCIAL. L’orgoglio di Bastos ed Immobile (FOTO)

SOCIAL BASTOS IMMOBILE – La sconfitta brucia ancora, ma è tempo di rituffarsi sul campionato, perché alle porte c’è una delicatissima gara di campionato contro la Juventus. ‘Instagram’ diviene così teatro dell’orgoglio dei calciatori biancocelesti, chiamati a tirar fuori gli attributi per un pronto riscatto. Prima Bastos ripensa a tutti i sacrifici fatti per arrivare a questi livelli (“Il talento è dono, è grazia, ed il successo non ha nulla a che fare con la fortuna, ma con determinazione e lavoro”), poi Immobile suona la carica: “Avanti a testa alta, ci sono ancora due obiettivi… Orgoglioso di chi onora la maglia come noi”.

Giordano Grassi