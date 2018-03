SOCIAL. Lucas Leiva invita i tifosi allo stadio (VIDEO)

LEIVA SUI SOCIAL – La partita di stasera sarà fondamentale per le sorti di una stagione. La Lazio vuole passare il turno e volare agli ottavi. Per farlo avrà bisogno dei suoi giocatori migliori ma anche dei tifosi. Purtroppo al momento sono previsti solamente 15.000 supporters biancocelesti. Leiva, che dopo l’assenza con il Verona stasera tornerà in campo, sui social ha lanciato un messaggio per invitare i tifosi allo stadio.

LEIVA SU TWITTER – “Vi aspettiamo tutti allo stadio per passare giovedì. Un abbraccio”.