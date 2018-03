SOCIAL. Lucas Leiva si allena in vista della Dinamo sulle note di Bob Marley (VIDEO)

SOCIAL LAZIO LEIVA MARLEY – Non ci si ferma mai in casa Lazio: Lucas Leiva, centrocampista fondamentale nello scacchiere di mister Inzaghi, è uno dei giocatori più esperti della rosa biancoceleste. La professionalità del brasiliano si vede in ogni singolo allenamento e quest’oggi il numero 6 della Lazio ha voluto condividere sui social un particolare esercizio fisico di stretching.

LEIVA E BOB – In compagnia del preparatore atletico, Leiva si allena sulle note del mitico Bob Marley: esercizio e musica, la giusta accoppiata per trovare la necessaria concentrazione. Di seguito il video postato dal giocatore sulla propria pagina ‘Instagram’.