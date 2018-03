SOCIAL. L’Uefa ricorda l’ultima Dinamo-Lazio: nei biancocelesti tre allenatori giunti agli ottavi (FOTO)

EUROPA LEAGUE OTTAVI DINAMO LAZIO – La Lazio ha pescato la Dinamo Kiev nell’urna di Nyon, un avversario difficile ma non impossibile e che ben conosce le competizioni europee. I biancocelesti sono già passati per la capitale ucraina nella loro storia e l’UEFA ha scovato una particolarità relativa alla rosa laziale che nel 1999 giocò quella partita.

TUTTI ALLENATORI – Come ricorda il ‘tweet’, infatti, in quella Lazio militavano Simeone, Mancini e Simone Inzaghi: la curiosità è che, oltre ad essere diventati tutti degli allenatori di successo, sono riusciti ad ottenere l’accesso agli Ottavi della competizione. ‘El Cholo’ affronterà con il suo Atletico Madrid la Lokomotiv Mosca mentre lo Zenit di Mancini se la vedrà con i tedeschi del Lipsia che nei sedicesimi hanno eliminato il Napoli. Tanta Lazio in questa Europa League, chissà se i tre ex compagni avranno modo di incontrarsi nuovamente sul campo, questa volta però, in parti avverse.

Marco Barbaliscia

🤩 The line-ups from when Lazio last played Dynamo Kyiv!

Can you name the 3⃣ #UEL round of 16 coaches in there? 🤔#UELdraw pic.twitter.com/eJT9rumXaO

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2018