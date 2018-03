SOCIAL. Luis Alberto dà il benvenuto al nuovo “campione” (FOTO)

SOCIAL LAZIO LUIS ALBERTO – E’ un giorno speciale per Luis Alberto, divenuto padre per la seconda volta. In compagnia della piccola Martina, il fantasista spagnolo è corso dalla sua Patricia, che ha appena dato alla luce Lucas. “Sono arrivato Lucas!!! La mamma sta benissimo e lo stesso il campione. Siamo molto felici, tutti e quattro”, la didascalia della foto postata su ‘Instagram’. Il migliore dei suoi, nel tesissimo primo tempo di Cagliari, Luis Alberto è calato alla distanza, ma quale miglior occasione, Kiev, per un gol con dedica al neoarrivato?

Giordano Grassi