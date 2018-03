SOCIAL. Luis Alberto pensa alla Lazio, e i tifosi gli chiedono un gol (FOTO)

SOCIAL LUIS ALBERTO – Dopo una prima parte di stagione strepitosa, nelle ultime gare Luis Alberto sembra un po’ fuori forma. Il trequartista biancoceleste, apprezzato da squadre di tutto il mondo, è concentrato sulla Lazio, come ha sempre dimostrato in campo e anche sui social. Su Instagram lo spagnolo ha pubblicato una foto in maglia biancoceleste scrivendo sotto “18”, ovvero il suo numero.

LUIS ALBERTO SU INSTAGRAM – Sotto il post del Mago, i tifosi biancocelesti hanno voluto fare al giocatore una richiesta. In molti hanno chiesto a Luis Alberto di tornare a fare gol, anzi, c’è chi ne vuole addirittura due! Lo spagnolo sembra già carico in vista dell’Hellas… Speriamo allora che accontenti i suoi fan!

👀1️⃣8️⃣ A post shared by 14_luisalberto (@14_luisalberto) on Feb 17, 2018 at 6:04am PST

J.C.