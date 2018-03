SOCIAL. Luis Alberto: “Uniti torneremo a vincere” (FOTO)

SOCIAL LAZIO LUIS ALBERTO – Troppa ghiotta l’occasione per la Lazio, questa sera, dopo l’ennesimo stop dell’Inter. Il quarto posto è lì, ad un passo, rimanendo al contempo in scia della Roma, attualmente terza. Tante le battute d’arresto, specie in gare casalinghe, in questa stagione per gli uomini di Inzaghi: proprio per questo il match di stasera con l’Hellas Verona nasconde numerose insidie. Luis Alberto, tuttavia, è ben consapevole dell’importanza di far tornare a muovere la classifica e lo afferma senza troppi giri di parole sul proprio profilo ‘Twitter’: “Tutti insieme oggi riusciremo a tornare sul sentiero delle vittorie!!!”.

