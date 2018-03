SOCIAL. Marchetti risponde a Calciatori Brutti: “Mi alleno e non mollo, e stasera…” (FOTO)

MARCHETTI CALCIATORI BRUTTI – Calciatori brutti, ironica pagina di calcio, qualche giorno fa aveva pubblicato un post simpatico dal titolo: “Dove c***o è andato a finire Federico Marchetti“?. Nell’articolo si ironizzava appunto sul fatto che il portiere della Lazio da molto tempo non gioca più, non figurando neppure in rosa. Tra le fantasiose ipotesi avanzate da Calciatori Brutti c’era Marchetti come autista di Tare, schiavo di Benzema o compagno di briscola di Djordjevic. Il portiere ha deciso – altrettanto ironicamente – di rispondere a Calciatori Brutti.

MARCHETTI SU TWITTER – “Grandi ragazzi! Qui ci si allena a mille e non si molla un centimetro!!! E questa sera briscolina con Djordjevic…#calciatoribrutti”.

Grandi ragazzi! Qui ci si allena a mille e non si molla un centimetro!!! E questa sera briscolina con Djordjevic…😂😂😂 #CalciatoriBrutti pic.twitter.com/ur54vjctWQ — Federico Marchetti (@fmarchetti22) February 14, 2018

J.C.