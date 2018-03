SOCIAL. Milinkovic suona la carica e… Disegna la porta (FOTO)

SOCIAL LAZIO MILINKOVIC – “Torniamo dove meritiamo”. Non usa giri di parole Sergej Milinkovic-Savic nella sua “story” ‘Instagram’. Poche ore al match casalingo con l’Hellas Verona, ex squadra di Martin Caceres, e la consapevolezza che non si può più sbagliare. Il primo passo per muovere la classifica sarà tornare al gol, nel segno di un feeling che è stato costante in questa stagione. Lo sa bene il centrocampista serbo, autore di reti belle e decisive, anche se, per sicurezza, “disegna” una porta, con un pallone che sta per gonfiarla. Perché, certe cose, è sempre bene ricordarsele.

Giordano Grassi