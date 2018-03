SOCIAL. Strakosha e Patric a Keita: “Auguri hermano” (FOTO)

SOCIAL STRAKOSHA PATRIC KEITA – 137 partite in biancoceleste non si dimenticano, nonostante un addio polemico. Dallo scorso agosto, Keita Balde Diao non è più un calciatore della Lazio, trasferitosi al Monaco dopo un lungo tira e molla con Inter e Juventus. Thomas Strakosha e Patric Gabarron, però, non si sono dimenticati del compleanno del loro ex compagno di squadra, come dimostrato dalle “stories” pubblicate sui propri profili ufficiali ‘Instagram’.

Giordano Grassi