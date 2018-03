SOCIAL. Tounkara: “La sconfitta non è il peggiore dei fallimenti…” (FOTO)

SOCIAL LAZIO TOUNKARA – “Bad boy” della nuova leva calcistica spagnola, chiare origini africane, precisamente del Senegal, che rimandano a Keita Balde, col quale condivide anche il club di provenienza, il Barcellona, ed il ruolo in campo, esterno d’attacco o seconda punta. Stiamo parlando di Mamadou Tounkara, una presenza, un gol ed un assist in stagione, con la Lazio Primavera, prima di trasferirsi in prestito al Flamurtari poco più di una settimana fa. Rispetto al collega, oggi in forza al Monaco, non ha vissuto la medesima ascesa nel calcio che conta, ma di tempo per rifarsi ne ha ancora in abbondanza. Intanto, in attesa dell’esordio in terra albanese, appare particolarmente riflessivo sul proprio profilo ‘Instagram’.

LA “STORY” – “La derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo es el verdadero fracaso”, e cioè: “La sconfitta non è il peggiore dei fallimenti. Non provarci è il vero fallimento”. Tounkara, più sul piano comportamentale che su quello tecnico, avendo avute pochissime chance di mettersi in mostra, non ha dato il meglio di sé nell’ultimo anno e mezzo in casa Lazio. Sei mesi in Albania per tornare calciatore e diventare uomo. Questa la missione del ragazzone spagnolo che, dal prossimo giugno, sarà di nuovo a Formello. E chissà, magari non soltanto di passaggio.

Giordano Grassi