SOCIAL. Wallace determinato e carico in vista del Sassuolo: “Insieme siamo più forti” (FOTO)

SASSUOLO LAZIO WALLACE INSTAGRAM – Mancano meno di due ore al fischio d’inizio di Sassuolo-Lazio, incontro valevole per la 26esima giornata di Serie A. Uno dei titolari in difesa sarà Wallace: il brasiliano è intervenuto sui social per suonare la carica in vista della delicata trasferta.

WALLACE SU INSTAGRAM – Sul suo profilo ‘Instagram’ il numero 13 biancoceleste ha pubblicato una foto accompagnata da una didascalia: “Forza, uniti siamo più forti!”