A soli 36 anni, morto l’ex Manchester Liam Miller (FOTO)

MILLER MANCHESTER IRLANDA – Essere giovani, vincenti, ricchi ed affermati a volte non serve. E’ il lato atroce della vita, quello che non perdona, che non guarda in faccia nessuno. E’ il caso di Liam Miller, appena 36 anni, 21 partite con la Nazionale irlandese, 22 con il Manchester United, 44 con il Celtic Glasgow, arresosi stamattina a quel tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato lo scorso novembre.

IL TWEET DEL MAN UTD – Arrivato a Manchester proprio dai biancoverdi scozzesi, rimase agli ordini di Sir Alex Ferguson per le stagioni 2004-05 e 2005-06, prima di iniziare un lungo girovagare che l’ha portato ad indossare anche, tra le altre, le maglie di Leeds, Sunderland, QPR ed alcuni club australiani (col Perth Glory sfidò il Sydney di Del Piero). I ‘Red Devils’ si sono affidati a ‘Twitter’ per ricordare il giovane irlandese, che avrebbe compiuto 37 anni fra soli tre giorni: “Il Manchester United è profondamente addolorato di apprendere della tragica morte del nostro ex centrocampista Liam Miller. Estendiamo le nostre condoglianze ai suoi cari in questo momento estremamente difficile”.

Manchester United is deeply saddened to learn of the tragic death of our former midfielder Liam Miller. We extend our condolences to his loved ones at this extremely difficult time. pic.twitter.com/k87wINacg3 — Manchester United (@ManUtd) 10 febbraio 2018



IL TWEET DEL CELTIC – Anche il Celtic Glasgow, il club scozzese che l’ha lanciato nel grande calcio, non ha dimenticato il figliol prodigo nel giorno peggiore. “Tutti al Celtic FC sono profondamente addolorati dalla scomparsa dell’ex centrocampista Liam Miller. I nostri pensieri e preghiere sono con la sua famiglia e gli amici in questo momento”, il tweet del club biancoverde, che si chiude, dopo un classico RIP, con “YNWA”, acronimo di “You’ll never walk alone”. Cioè, “non camminerai mai da solo”.

Everyone at #CelticFC is deeply saddened to hear of the passing of former midfielder Liam Miller. Our thoughts and prayers are with his family and friends at this time. RIP Liam, YNWA. pic.twitter.com/vMkT1CtJ2m — Celtic Football Club (@CelticFC) 9 febbraio 2018

Giordano Grassi