Sorteggio. Peruzzi: “La Dinamo può creare difficoltà. Nani sta bene, Anderson…”

PERUZZI EUROPA LEAGUE LAZIO SORTEGGIO – A margine del sorteggio di Nyon, Angelo Peruzzi presente alla Casa del Calcio Europeo ha parlato a Sky e RMC Sport del prossimo avversario della Lazio e delle condizioni di Nani.

MESSAGGIO – “Ho mandato un messaggio all’allenatore per fargli sapere chi avevamo pescato. Ancora non mi ha risposto però”.

I CASI – “Sono qua per lavorare, non ho risolto da solo i casi. Cerchiamo di fare il meglio per ottenre i risultati. Per risolvere situazione devono essere risolte tutte le situazioni, anche i giocatori devono essere intelligenti in questo. Nani sta bene, ma ora si sta allenando regolarmente”

SORTEGGIO – “Sorteggio? Squadra che può metterti in difficoltà. Squadra giovane che da tutto per tutto e non è facile quando rimangono così poche squadre. In Europa non ci sono più le squadre materasso di un tempo. Poteva andar peggio, ma non sarà facile. Non sarà una passeggiata, perché la Dinamo ha buoni elementi, ragazzi che vanno forte. Hanno eliminato l’AEK Atene che non era facile. La trasferta può essere un’insidia, ma sapevamo che avremmo potuto incontrare una squadra di quelle parti. Valuteremo il loro modo di giocare insieme ad Inzaghi.”

FELIPE ANDERSON – “Penso che Inzaghi porterà avanti sempre lo stesso modulo ma con giocatori diversi. Siamo su tre competizioni e spero che tutti stiano bene. Mi auguro che possa darci una grande mano. Felipe è un grande giocatore. A volte giocherà qualcuno, a volte altri, i giocatori lo sanno, ma questo non vuol dire che sia una bocciatura.”

CHAMPIONS – “Non ci siamo prefissati un solo obiettivo. Vogliamo far bene e andare avanti su tutti i fronti, pensiamo partita dopo partita.”