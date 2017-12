Spal, il patron Mattioli: “Faremo qualcosa sul mercato, prima però la Lazio. Sarà difficile!”

SPAL LAZIO MATTIOLI – Archiviato il girone di andata, la Lazio ripartirà dalla Spal: il prossimo 6 gennaio andrà a Ferrara per fare visita alla formazione di Semplici reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria. “E’ stata una grande ingiustizia”, ha esordito il patron Mattioli a lospallino.com: “Avremmo dovuto portare a casa un punto strameritato – ha proseguito – purtroppo è stato fischiato questo rigore: sicuramente c’è stato un gravissimo errore da parte del nostro difensore appena entrato (Oikonomou, ndr), poi però mi hanno detto che il penalty non c’era. Quando ho sentito che avrebbe arbitrato Pairetto mi sono venuti i brividi, ma dobbiamo accettare queste decisioni. Per la salvezza sarà una grande lotta con le altre concorrenti. Il mercato? Qualcosa faremo, ma prima dobbiamo pensare alla partita contro la Lazio, sarà molto difficile. Poi avremo una quindicina di giorni per i movimenti”.