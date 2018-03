Spalletti: “de Vrij all’Inter? Se venisse potrebbe essere il capitano”

SPALLETTI INTER – In una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, Spalletti ha parlato della sua Inter, alla quale ha dato come voto 9 nella prima parte della stagione e 4 nella seconda, ma non solo… L’allenatore nerazzurro non ha perso l’occasione per parlare anche di de Vrij, che in scadenza di contratto con la Lazio potrebbe andare proprio a Milano, sponda Inter.

SPALLETTI SU DE VRIJ – “Se ora accettassi di parlare di mercato sarebbe come rendermi disponibile ad allenare la formazione virtuale. Come ho già detto, sentir parlare di nuovi acquisti per la prossima stagione è solo un modo per sfiduciare i nostri calciatori che lottano per obiettivi difficili. De Vrij all’Inter? Potrebbe essere il capitano della formazione virtuale”.

J.C.