Spalletti risponde a Di Francesco: frecciatine tra i due

DI FRANCESCO SPALLETTI – Non mancano le frecciatine tra Di Francesco e Spalletti. L’attuale allenatore della Roma e quello dell’Inter continuano a non mandarsele a dire. Qualche giorno fa Di Francesco aveva detto che le squadre davanti a quella giallorossa hanno fatto “mezzo tiro in porta”. Spalletti ha risposto all’allenatore dell’Inter in conferenza stampa.

SPALLETTI SU DI FRANCESCO – “Se quando dice che sopra di loro ci sono squadre che hanno fatto mezzo tiro in porta si riferisce a noi, sono d’accordo con lui. Ma la Roma poteva stare molto più in alto, gli anni passati ha lottato per lo scudetto.”