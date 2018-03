Spunta uno sputo di Milinkovic. Prova TV in arrivo? (FOTO)

LAZIO MILAN MILINKOVIC – Gira sul web, ed in particolar modo su ‘Twitter’, uno screenshot relativo al minuto 102 di Lazio-Milan di Coppa Italia, in cui Sergej Milinkovic-Savic sembrerebbe rifilare uno sputo ad uno tra Suso e Calabria. In campo, nessuno si è accorto di nulla e nessun provvedimento, ovviamente, è stato preso. I suddetti account, ora, chiedono a gran voce una prova TV per il centrocampista serbo che, onestamente, difficilmente gli verrà comminata.

Giordano Grassi