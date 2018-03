Stasera nuovo appuntamento con ‘Il Tribunale delle Romane’!

IL TRIBUNALE DELLE ROMANE RETE ORO – Torna alle ore ‪21:00‬ l’appuntamento con ‘Il Tribunale delle Romane‘, in onda su Rete Oro (canale 18 del Digitale Terrestre), giunto alla ventiduesima puntata. Conduce Matteo Raimondi (Radio Radio) affiancato da Ilaria “Pepper” Bettozzi e da un parterre di ospiti d’eccezione: Gianluca Piacentini (Corriere della Sera), Romolo Buffoni (Capo Sport Leggo), Alessandro Tirocchi (comico), Ennio Abbondanza (Città Celeste), Leonardo Mazzeo(Città Celeste) e Saverio Cucina (Lalaziosiamonoi.it). Tante grafiche a cura della redazione: Claudio Lollobrigida (Rete Oro), Giordano Grassi (Lazionews.eu), Andrea Calò (Roma Talk Radio), Gian Andrea Noto (Roma Talk Radio) e Claudia Demenica (Vivicentro.it): in particolare, ampio spazio a Napoli-Lazio e Roma-Benevento, con focus specifici su Under, Luis Alberto, Leiva-Allan, i troppi gol subiti dagli uomini di Inzaghi, sui bomber della Serie A e sul prossimo avversario in Europa League, l’FCSB. In regia Alessandro “Axel J” Turnassi. Durante la puntata verrà proposto il QUIZ della serata ed al primo che risponderà correttamente verrà regalato il premio messo in palio dai nostri sponsor. Tanti ospiti e tante sorprese per i telespettatori anche questa sera, con appuntamento ‪a partire dalle 21:00‬ sul Canale 18 del Digitale Terrestre e in diretta streaming sulla pagina ‘Facebook’ de ‘Il Tribunale Delle Romane’, oltre che sul canale ‘Youtube’. Potrete inoltre interagire sugli account ufficiali ‘Instagram’ e ‘Twitter’. Non mancate!