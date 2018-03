Stasera c’è un “tifoso” in più. Allegri: “Spero la Lazio faccia risultato”

NAPOLI LAZIO ALLEGRI – La sua Juventus ha già fatto il suo dovere ieri sera, vincendo 2-0 all’Artemio Franchi di Firenze, con reti dell’ex Bernardeschi, fischiatissimo, e del solito Gonzalo Higuain. Stasera, quindi, Massimiliano Allegri sarà il tifoso aggiunto della Lazio, impegnata al San Paolo contro il Napoli. Il tecnico bianconero, in conferenza stampa, non si nasconde: “Programmi non ne ho, me la guardo. Mangiare mangio, poi guardo la partita, sperando che la Lazio faccia risultato”.