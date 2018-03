STEAUA BUCAREST. Tanase: “La Lazio non è il Real Madrid. Importante non perdere in casa”

STEAUA LAZIO – Alla vigilia della partita di Europa League tra Steaua Bucarest e Lazio, in conferenza stampa per i rumeri è intervenuto l’allenatore Dica e il giocatore Tanase. Ecco le parole del centrocampista.

TANASE SULLA LAZIO – “La Lazio è una buona squadra, ma non è il Real Madrid. La cosa più importante è non perdere all’andata, ancor meglio sarebbe vincere 1-0. Dovremo fare tutto il possibile e stare attenti a non concedere spazi alla Lazio. Non credo che sottovalutino la partita, ma non giocheranno con tutti i titolari”.