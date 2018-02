STEAUA. Dica: “Daremo tutto, vogliamo la qualificazione!”

STEAUA DICA – La Lazio è pronta a ribaltare il risultato dopo l’1-0 rimediato a Bucarest: contro lo Steaua, in palio c’è la qualificazione ai quarti di finale. Oggi al portale digisport.ro l’allenatore del club romeno ha parlato della gara in programma giovedì alle 19 allo stadio Olimpico: queste le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Hanno visto all’andata che non è stato facile e sono convinto che la Lazio giocherà con la ‘prima squadra’, impiegando i calciatori che hanno usato di più in campionato. Hanno il loro orgoglio e sono certo che vogliano dimostrare che perdere a Bucarest è stato solo un incidente. Cercheremo di dare tutto, come abbiamo già fatto in questo torneo. Tenteremo di fare una buona gara e qualificarci”.