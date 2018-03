Steaua, Dica e Stoica: “La Lazio può ancora qualificarsi, per noi…”

DICA STOICA STEAUA LAZIO – Dica e il ds Stoica possono ritenersi soddisfatti di quanto hanno fatto i romeni ieri sera contro la Lazio. Tanto che, nel post-gara, l’allenatore ed il direttore sportivo hanno commentato con note più che positive l’operato della squadra.

LA VITTORIA – “Sono molto contento di aver ottenuto questa vittoria, abbiamo fatto una buona partita, esattamente come l’avevamo preparata. Qualche problema in difesa c’è stato, ma nonostante le occasioni concesse è stato molto importante non prendere gol. Al ritorno la Lazio sarà più motivata, sarà difficile nonostante il successo, ha ancora la possibilità di qualificarsi. Ma spero di passare il turno, pensavamo fosse davvero difficile”, ha commentato il tecnico Nicolae Dică.

IL RITORNO – “Non importa quanto siano piccole le nostre possibilità, noi ci proveremo con tutte le nostre forze. Come ci aspettavamo è stata una partita molto dura: volevamo giocare sui livelli della Lazio e in alcuni momenti ci siamo riusciti. Si è vista una grande squadra che ha creato occasioni e soprattutto non ha preso gol. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Questa vittoria è molto importante, ma ora dobbiamo pensare al ritorno. La Lazio è una grande squadra: resta favorita e dovremo dare il massimo, anche se sono felice di aver impensierito una squadra italiana. In Italia dovremo fare una partita simile, sarà ancora più difficile. Penso che non si aspettassero una prestazione così offensiva da parte nostra. Questa è la più grande vittoria della mia carriera e spero non sia l’ultima”.

STOICA – “A Roma sarà ancora più difficile. Forse se riusciremo a segnare, allora sarà diverso. Il presidente è più ottimista, mi ha ricordato quando ci qualificammo contro il Plzen. Vedremo, di certo sarà una partita molto dura”. Poi sull’atmosfera: “C’ero contro Chelsea e Ajax e non c’era un’atmosfera del genere. Non l’ho mai vista da quando sono alla Steaua, prima non avevamo neanche uno stadio, ora è pieno”, riportano i media locali.