STEAUA. Il ds Stoica: “Dopo la gara Lazio nervosa, ecco cosa ha fatto Immobile”

STEAUA DS IMMOBILE – I sedicesimi d’andata di Europa League hanno visto la vittoria dello Steaua Bucarest ai danni della Lazio: tutto sarà deciso all’Olimpico, nel ritorno previsto per il 22 febbraio prossimo. Intanto il ds dei romeni, Mihai Stoica, ai microfoni di DigiSport ha polemizzato riguardo l’atteggiamento di Ciro Immobile al termine della sfida: ecco cosa ha detto.

IMMOBILE – “Dopo la partita la Lazio era molto nervosa, ci hanno ricordato che dovremo venire Roma, ma lo sappiamo già. Immobile è venuto verso la nostra panchina e ha gridato “Vergogna”, ma non capisco il perché. Ci ha detto che Man stava prendendo tempo, e io gli ho risposto che non mi sembrava normale che il recupero fosse di 5 minuti. Ci sono stati due tentativi di perdita di tempo da parte di Vlad e l’arbitro lo ha ammonito al 60’, una cosa mai vista”.

LA GARA – “Nella ripresa Inzaghi ha messo in campo l’artiglieria pesante, quando ha visto che la situazione si era fatta difficile ha inserito Felipe Anderson, Immobile e Lulic. Ma di cosa stiamo parlando? Non si comprende che si è giocato contro una squadra che ha in campo Milinkovic-Savic. Se si tratta di uno dei calciatori più forti al mondo? Scommetto che questo ragazzo varrà almeno 50, se non 80-90 milioni di euro, visto il suo tasso tecnico.”

LA LAZIO – Se possiamo avere un vantaggio per il ritorno visto che la Lazio giocherà lunedì? Ha davvero importanza? Pensate davvero che per Inzaghi possa essere un problema visto che può scegliere di far giocare Nani, Luis Alberto o F. Anderson? Non penso abbiano dei problemi visto che sono tre giocatori che possono giocare nello stesso ruolo. Penso che questa sia la Lazio più forte dopo quella ‘corazzata terribile’ in cui c’era anche Nedved. E’ vero che non è in una condizione straordinaria, ma parliamo comunque della Lazio, una delle protagoniste di questa Serie A”.