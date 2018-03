Steaua-Lazio, cori razzisti dei tifosi romeni per Lukaku

STEAUA LAZIO LUKAKU – Sarebbero partiti ululati razzisti dalla curva dello Steaua Bucarest nei confronti di Jordan Lukaku durante l’ultima gara di Europa League. Secondo quanto conferma il Corriere dello Sport, questo sarebbe il motivo del nervosismo del belga che, allo scadere del primo tempo, ha calciato un pallone in tribuna beccandosi l’ammonizione. Non solo: sostituito da Lulic, il calciatore rientrato in panchina avrebbe gettato il giaccone a terra, irato. Ora viene da chiedersi se i tifosi romeni saranno puniti o no.

A.M.