Steaua, il patron Becalia: “Contro la Lazio almeno 40mila spettatori, c’è molto interesse”

STEAUA BUCAREST LAZIO – Tra campionato e Coppa Italia, la Lazio ha l’importante impegno in Europa League: il prossimo 15 febbraio i biancocelesti saranno ospiti dei romeni per la semifinale d’andata della competizione. Riguardo il match si è espresso il patron della squadra di casa, Gigi Becalia, a prosport.ro.

CONTRO LA LAZIO – “Sconfiggendo la Lazio avremmo l’opportunità di qualificarci. Secondo me ci saranno almeno 40mila spettatori. Non so quanti biglietti siano stati venduti, ma noto un grande interesse. Non tengo più il conto degli incassi: prenderò tra i 700mila e il 1 milione e 200 di entrate per i biglietti. Ma non mi interessa! Ultimamente abbiamo già guadagnato molti soldi”.