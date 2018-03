Steaua, tanti giovani di valore: uno fu vicino alla Lazio nel 2015

GIOCATORI STEAUA – Vincere l’Europa League per la Steaua sarebbe un’utopia: è difficile anche da pensare. La squadra rumena però vuole rimanere più a lungo in questa competizione per far conoscere i suoi giovani di talento. “I nostri giocatori hanno grandi qualità e crediamo possano crescere ancora” ha spiegato il tecnico Dica. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, proprio uno di questi giovani, Tanase, fu vicino alla Lazio nel 2015.

TANASE LAZIO – Classe ’94, ala sinistra e capitano della Steaua: nonostante la giovane età Tanase è già molto apprezzato ed è un punto fermo della squadra. Nel 2015 l’esterno fu vicino alla Lazio, prima dei preliminari di Champions. Tare lo seguiva da molto vicino ma alla fine scelse Kishna. Adesso il giocatore ha una clausola rescissoria di 100 milioni.

NEDELCU SAMPDORIA – Un altro giocatore che piaceva molto in Italia è Nedelcu. Centrocampista clase ’97, lo voleva la Sampdoria, ma per il mediano fu fissata una clausola a 50 milioni, un prezzo troppo alto per i blucerchiati.

J.C.