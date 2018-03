Stefano Fiore indica la strada: “Lazio, fai come nel 2004, questa sera imitateci”

COPPA ITALIA LAZIO STEFANO FIORE – Stefano Fiore ha giocato solo tre stagioni con la maglia della Lazio ma sono bastate per restare nei cuori e nei ricordi di tutti i tifosi. Giocatore di fascia con il gol nelle gambe, il laterale arrivò a Roma nel 2001 insieme a Giannichedda per rimanerci sino al 2004. 95 presenze e 17 gol per lui di cui due in una semifinale storica di Coppa Italia proprio contro il MIlan: era l’11 febbraio 2004 e finì 4 a 0 per i biancocelesti. Fiore ha voluto ricordare quella notte alla ‘Gazzetta dello Sport’ e dire la sua sulla delicata sfida di questa sera.

LAZIO-MILAN 2004 – “Fu una notte incredibile, lo stadio sembrava esplodere e quella sera la squadra si espresse in maniera divina, era poesia. Era il momento migliore della mia carriera: travolgere il Milan in quel modo era impensabile, vincemmo 4 a 0 ma avremmo potuto farne di più”.

LAZIO-MILAN OGGI – “Possono imitarci: sono convinto che Inzaghi – quella sera del 2004 presente – sappia preparare bene questo tipo di gare perché ne ha giocate tante. La Lazio è favorita perché è più forte: dalla trequarti in su non ha rivali”.