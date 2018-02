ROMA. Strootman: “La Lazio sta facendo bene. Il gol nel derby il momento più bello”

STROOTMAN INTERVISTA – Kevin Strootman ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato del momento attuale della sua Roma e nella lunga intervista non ha perso occasione per toccare anche temi legati al mondo biancoceleste.

STROOTMAN SULLA LAZIO – “La Lazio sta facendo bene, nessuno si aspettava che potessero arrivare sopra di noi, stanno facendo bene. Ma noi abbiamo un gruppo forte. Il momento più bello della mia carriera? Difficile scegliere. Forse il gol nel derby contro la Lazio. Era un momento particolare perché dopo l’infortunio non stavo giocando bene, avevo perso un po’ di fiducia ma Spalletti mi metteva sempre in campo. In quella partita neanche ho giocato bene, ma poi ho preso la palla e ho fatto gol. Questo mi ha dato fiducia ed energia, è stato un momento speciale.”