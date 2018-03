Strootman: “Non pensavo che la Lazio potesse arrivarci sopra. Ma a maggio…”

STROOTMAN LAZIO ROMA – Kevin Strootman, durante un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato di corsa Champions e della diretta avversaria, la Lazio di Inzaghi.

CHAMPIONS – “Cosa abbiamo più di Inter e Lazio? Non lo so, questo è difficile da dire. Se facciamo un’altra intervista a maggio, ti posso rispondere. Noi abbiamo un gruppo forte e anche loro. Pure l’Inter è in difficoltà”.

LAZIO – “La Lazio sta facendo bene, nessuno si aspettava che potessero arrivare sopra di noi, stanno facendo bene. Ma noi abbiamo un gruppo forte. Sicuramente Napoli e Juventus sono più forti di noi in campionato, questo è chiaro, ma noi lottiamo per il terzo posto. Altrimenti ci prendiamo il quarto, perché una squadra come la Roma deve giocare la Champions League. Purtroppo non siamo competitivi per lottare con Napoli e Juve, ma dobbiamo almeno entrare in Champions il prossimo anno”.

M.S.