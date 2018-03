Sulle curve dell’Olimpico in arrivo pedane per i capi ultras

CURVE OLIMPICO – Novità in arrivo all’Olimpico. Tra qualche settimana, come riporta ‘Il Tempo’, in Curva Sud e in Curva Nord verranno istallate due pedane per i capi ultras. Sui palchetti potranno mettersi proprio i capi ultras per lanciare i cori rivolti verso la curva di appartenenza. Il motivo di tale scelta è dato all’esigenza di risolvere il problema delle multe applicate a chi si arrampica sulle balaustre dello stadio per lanciare i cori. In questo modo i rispettivi capo ultras avranno una comoda pedana sulla quale salire per incitare la curva.

J.C.