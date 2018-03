Szabó: “Alla Dinamo stava per fare 3 gol l’AEK. Passa la Lazio”

LAZIO DINAMO KIEV SZABO’ – Si avvicina l’Europa League, ed in particolare l’ottavo di finale tra Lazio e Dinamo Kiev. L’ex calciatore ed allenatore della formazione ucraina, Jozsef Szabó, però, non ripone particolare fiducia nei suoi, come sottolineato a ‘xsport.ua’: “Sicuramente sono minime le possibilità che la squadra ucraina riesca a passare e gli italiani andranno avanti. Nonostante tutto ciò che si può dire, la classe è classe. Lo stesso AEK avrebbe potuto segnare tre gol a Kiev, ma la fortuna è stata dalla parte della squadra di Chackevič. Purtroppo, la Dinamo non ha un gioco con il proprio marchio, nemmeno abilità nel mettere pressione all’avversario”.