Tanti auguri Dino Zoff: 76 anni per l’ex allenatore e presidente biancoceleste (FOTO)

AUGURI ZOFF LAZIO – Dino Zoff è una leggenda del nostro calcio: campione del mondo a ‘Spagna ’82’, il portiere ha vissuto la sua carriera da calciatore principalmente a Napoli (1967-1972) e nella Juventus, con la quale ha collezionato 330 presenze tra il 1972 e il 1983. Con i bianconeri ha anche esordito in panchina come allenatore, esperienza che poi ha vissuto nella Lazio dal 1990 al 1994 e poi in due ritorni nel 1997 prima e nel 2001 poi. In questi anni ha ricoperto, per alcuni tratti, anche il doppio ruolo di mister e presidente, un ‘tutto fare’ che il popolo laziale ricorda sempre con affetto ed emozione.

TANTI AUGURI DINO – Oggi Zoff compie 76 anni: la Lazio ha voluto ricordare questo importante anniversario postanto su ‘Twitter’ un messaggio di auguri per l’ex portiere.

M.B.