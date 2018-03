Tanti auguri Guido Guerrieri: il giovane portiere compie oggi 22 anni

COMPLEANNO GUIDO GUERRIERI LAZIO – Tanti auguri Guido Guerrieri! Il portiere romano della Lazio compie oggi 22 anni. Da sempre nel mondo biancoceleste, Guido cresce negli Allievi per poi arrivare alla convocazione in prima squadra nella stagione 2012-13. In prestito al Trapani lo scorso anno, adesso vuole convincere mister Inzaghi ed esordire finalmente nel calcio dei grandi. Da terzo portiere alle spalle di Strakosha e Vargic, ora Guerrieri sembra aver scavalcato il croato e rivestire il ruolo di secondo: chissà che un’occasione di vederlo in campo non possa arrivare nei prossimi giorni, visti i tanti impegni che dovranno affrontare i biancocelesti.

GLI AUGURI – Intanto la Lazio sul proprio sito ufficiale fa i propri auguri al giovane: “Guido Guerrieri, estremo difensore biancoceleste, oggi spegne 22 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno!”.

M.B.