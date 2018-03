Tanti auguri Marchegiani: l’ex portiere laziale compie 52 anni (FOTO)

MARCHEGIANI LAZIO AUGURI – 1,81 cm di essenzialità. Luca Marchegiani è stato il Duca della Lazio campione d’Italia ed oggi compie 52 anni. Di carattere tranquillo, posato e moderato in ogni occasione, istruito e buon parlatore, ha sempre osservato un comportamento corretto e sportivo in campo e fuori. Viene acquistato nell’estate 1993 dalla Lazio. Celebre il rigore parato al romanista Giannini durante il derby nella stagione 1993/94. Centra una finale persa di Coppa Uefa nel 1998 e conquista uno scudetto nel 2000. Ha vinto la Medaglia d’argento ai Mondiali del 1994. Con maglia biancazzurra alza al cielo la Coppa Italia nel 1998, e a settembre dello stesso anno la Supercoppa Italiana. Si ripete nel 1999 con la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Europea. Nel 2000, oltre lo scudetto, vince anche la Coppa Italia e nuovamente la Supercoppa Italiana. Dopo 339 presenze con la maglia biancoceleste, lascia la Lazio al termine della stagione 2002/03 per passare al Chievo Verona.

GLI AUGURI DELLA LAZIO – Anche la società biancoceleste, nel giorno del suo compleanno ha voluto ricordare il portiere della Lazio postando anche una sua foto con l’aquila sul petto.