Tanti auguri, Sergente! Oggi il centrocampista della Lazio compie 23 anni

LAZIO AUGURI MILINKOVIC – 23 anni fa, a Lleida, in Spagna, nasceva da genitori serbi Sergej Milinkovic Savic, talento puro del calcio. Cresciuto nelle giovanili Vojvodina, nell’estate del 2014 passa al club belga del Genk, prima di sbarcare nella Capitale. É il 6 agosto 2015 quando la Lazio ufficializza l’acquisto del centrocampista serbo per una cifra vicino ai 10 milioni di euro. Fisico, potenza, qualità e quantità: non basterebbero gli aggettivi per descrivere le qualità immense del ‘Sergente’ – nome con cui è stato ribattezzato dai tifosi biancocelesti – diventato in poco tempo padrone del centrocampo e pedina fondamentale per Inzaghi: memorabile l‘abbraccio con il mister al termine di Chievo-Lazio, terminata con un capolavoro in extremis del serbo che consegna ai suoi la vittoria.

GOLEADOR – Ma non solo: il classe ’95 si è riscoperto anche un goleador. Il Sergente è il giocatore più giovane ad aver realizzato nove gol nei cinque massimi campionati europei: in casa Lazio aggancia così Pavel Nedved nella classifica dei migliori centrocampisti goleador di una singola stagione.

MERCATO – Le sue prestazioni continuano a destare l’attenzione di mezza Europa, tanti top club sono sulle sue tracce e c’è chi è pronto a sborsare cifre record per accaparrarselo. Il serbo al momento non pensa al mercato: “Sto bene qui!” sentenzia. I tifosi se lo godono fin quando possono, la Lazio se lo coccola e festeggia con lui il suo 23esimo compleanno: tanti auguri, Sergej!

A.M.